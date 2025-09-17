USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Нетаньяху об ударе по Катару: Правильно сделали...

00:35 336

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал оправданным удар Армии обороны Израиля по представителям группировки ХАМАС в Катаре.

По его словам, которые приводит агентство EFE, Катар, выступая посредником в урегулировании ближневосточного конфликта, укрывает, служит организующей силой и финансирует ХАМАС.

«Если бы Катар хотел, он с легкостью мог бы оказать значительно большее давление на ХАМАС, и это помогло бы нам освободить всех наших заложников еще в первые месяцы войны», - сказал Нетаньяху.

Он также заявил, что никогда не считал Катар произраильским или хотя бы нейтральным к политическому движению ХАМАС, в связи с чем Доху какое-то время можно было использовать в качестве посредника на переговорах. Поэтому, по его мнению, операция Израиля была абсолютно оправдана.

15 сентября Нетаньяху в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что «решение Израиля действовать против руководства ХАМАС в Катаре было полностью независимым решением. Это решение было принято мной и нашими высшими силами безопасности». Нетаньяху добавил, что Израиль берет на себя полную ответственность за принятое решение, исходя из того, что террористам не должно предоставляться убежище. «Тем, кто спланировал самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста, не может быть убежища. Поэтому мы сделали это самостоятельно, и точка», — отметил Нетаньяху.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения.

Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 7759
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 501
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2485
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11026
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2106
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11115
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 5825
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5097
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
16 сентября 2025, 22:17 2699
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
16 сентября 2025, 10:08 4700
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
16 сентября 2025, 17:40 2547

ЭТО ВАЖНО

Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 7759
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 501
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2485
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11026
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2106
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11115
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 5825
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5097
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
16 сентября 2025, 22:17 2699
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
16 сентября 2025, 10:08 4700
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
16 сентября 2025, 17:40 2547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться