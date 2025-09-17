Нетаньяху об ударе по Катару: Правильно сделали...

«Если бы Катар хотел, он с легкостью мог бы оказать значительно большее давление на ХАМАС, и это помогло бы нам освободить всех наших заложников еще в первые месяцы войны», - сказал Нетаньяху.

Он также заявил, что никогда не считал Катар произраильским или хотя бы нейтральным к политическому движению ХАМАС, в связи с чем Доху какое-то время можно было использовать в качестве посредника на переговорах. Поэтому, по его мнению, операция Израиля была абсолютно оправдана.

15 сентября Нетаньяху в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что «решение Израиля действовать против руководства ХАМАС в Катаре было полностью независимым решением. Это решение было принято мной и нашими высшими силами безопасности». Нетаньяху добавил, что Израиль берет на себя полную ответственность за принятое решение, исходя из того, что террористам не должно предоставляться убежище. «Тем, кто спланировал самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста, не может быть убежища. Поэтому мы сделали это самостоятельно, и точка», — отметил Нетаньяху.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения.