«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social снова опубликовал фотографию со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне.

В публикации говорится: «Для меня такая честь помочь урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми - президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет нескончаемая дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!»

В Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.