Бывшие соратники критикуют, долги: у Байдена дела совсем плохи

Издание сообщает, что Байдену не удается получить большую финансовую выгоду из своего президентства - его возможности публичной или корпоративной деятельности ограничены из-за преклонного возраста, непопулярности в Демократической партии и опасений, связанных с возможным влиянием нынешнего президента США Дональда Трампа.

Экс-президент США Джо Байден ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники-демократы, в частности, Барак Обама и Билл Клинтон. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, даже некоторые бывшие союзники, включая бывшего вице-президента Камалу Харрис, открыто критикуют его решение во второй раз выдвинуть свою кандидатуру. В результате из-за его недостаточной популярности и из страха перед возможной местью Трампа компании неохотно приглашают 82-летнего Байдена в качестве платного спикера, а возможности занять высокие должности ограничены его возрастом, пишет газета.

Поэтому у Байдена нет насыщенного расписания выступлений за гонорары, каждый из которых может составлять от 300 тысяч до 500 тысяч долларов, а вместо частных джетов его видели в салоне первого класса авиакомпании American Airlines.

В течение первых недель после окончания президентского срока Байден признался нескольким людям, что покинул пост с личным долгом примерно в 800 тысяч долларов, частично связанным с расходами на его дом в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр, приобретенный в 2017 году, пишет WSJ со ссылкой на источник, осведомленный о финансовых делах экс-президента.

В статье упоминаются также судебные издержки сына Байдена, Хантера, и развод дочери Эшли. Дополнительные сложности для него представляют также медицинские расходы на лечение онкозаболеваний. Его супруга, Джилл Байден, оставила преподавательскую должность с окладом $100 тыс. в год и возглавила неоплачиваемую программу по женскому здоровью. Бывший президент получил аванс в 10 млн долларов за книгу мемуаров, но сумма аналогичного контракта для Барака Обамы после его последнего президентства составляла 60 млн долларов.

Байден получает пенсию размером около 416 тысяч долларов в год, включающую примерно 250 тысяч долларов за период президентства и до 166 тысяч - за годы работы в Конгрессе и на посту вице-президента.