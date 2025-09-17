«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов

В первый игровой день в Лиге чемпионов было сыграно шесть матчей.
Главную сенсацию вторника, конечно же, преподнес «Карабах», обыгравший в гостях со счетом 3:2 «Бенфику».
Приятно смотреть на турнирную таблицу, где чемпион Азербайджана занимает 3-е место.
Результаты других пяти матчей:
«Атлетик» (Испания) - «Арсенал» (Англия) - 0:2
ПСВ (Нидерланды) - «Юнион» (Бельгия) - 1:3
«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 4:4
«Реал» (Испания) - «Марсель» (Франция) - 2:1
«Тоттенхэм» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:0.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ