Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов

01:33 1066

В первый игровой день в Лиге чемпионов было сыграно шесть матчей.

Главную сенсацию вторника, конечно же, преподнес «Карабах», обыгравший в гостях со счетом 3:2 «Бенфику».

Приятно смотреть на турнирную таблицу, где чемпион Азербайджана занимает 3-е место.

Результаты других пяти матчей:

«Атлетик» (Испания) - «Арсенал» (Англия) - 0:2 

ПСВ (Нидерланды) - «Юнион» (Бельгия) - 1:3

«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 4:4

«Реал» (Испания) - «Марсель» (Франция) - 2:1

«Тоттенхэм» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:0.

Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Санкционный фронт обваливается
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Не Путин, так Мадуро
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
