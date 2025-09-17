Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал сенсационную победу команды над «Бенфикой» (3:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Поздравляю своих футболистов. Очень хорошая игра и хорошая победа. Это был такой матч, в котором мы могли и проиграть. До игры преимущество было на стороне соперника. К тому же в первые минуты матча пропустили два мяча. Перевернуть встречу казалось невозможным. Но помогла вера футболистов. Они не сломались, забили первый гол, и это нам помогло в итоге одержать победу.
То, что мы сегодня победили, это не значит, что «Бенфика» была слабее нас. «Бенфика» при владении мячом и тактически демонстрирует очень умный футбол. Просто я знал, что мои футболисты будут играть с большим желанием, будут больше выкладываться. К счастью, мы одержали большую победу. Эта победа первая для клуба и страны в основном турнире Лиги чемпионов. Поздравляю Азербайджан! А «Бенфике» удачи в следующих матчах.
В последнее время футбол находится на таком уровне, что в нем нет ничего легкого. Играют 11 думающих голов против 11-ти. Я перед игрой сказал футболистам, что нужно получать удовольствие от игры. Это Лига чемпионов! Сказал, что мы должны быть смелыми. В любом случае и при любом результате должны играть в свою игру и не отступать от нее. Да, будут ошибки, будут потери, потому что перед нами мастеровитый соперник, но тем не менее. Сказал, что надо рисковать. Поэтому мы могли в некоторых эпизодах пропустить.
Это, конечно, нелегкая победа. К счастью, сегодня нам было предписано победить и мы победили».