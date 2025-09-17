USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Наступит ли долгожданный мир в Сирии?

01:59 161

Вашингтон в координации с Дамаском будет работать над достижением договоренностей с Израилем по вопросам безопасности в отношении юга Сирии.

Об этом говорится в опубликованной сирийским МИД дорожной карте, принятой по итогам состоявшейся в Дамаске встречи министров иностранных дел Сирии и Иордании Асаада аш-Шибани и Аймана ас-Сафади со спецпредставителем США по Сирии Томом Барраком.

В тексте дорожной карты говорится о договоренности участников встречи, что «Вашингтон в координации с сирийским правительством будет работать над достижением соглашений с Израилем относительно юга Сирии, которые учитывают законные интересы [в сфере] безопасности как Сирии, так и Израиля».

«Иордания поддержит эти усилия, в том числе посредством проведения совместных встреч», - отмечается в документе.

Трехсторонняя встреча в Дамаске была посвящена урегулированию ситуации в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, где компактно проживают друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа.

В то же время агентство SANA передает, что МИД Сирии представил общие принципы соглашения, призванного преодолеть кризис в провинции Эс-Сувейда и стабилизировать ситуацию на юго-западе страны. В документе МИД подчеркивается, что Дамаск выражает поддержку этническому и конфессиональному разнообразию Сирии, однако в то же время необходимо сохранить территориальную целостность страны. У Эс-Сувейды нет будущего вне Сирии. Для расследования столкновений в провинции, населенной преимущественно друзами, будет создана международная комиссия. Правительство обязуется наказать виновных. В провинции будет создана отдельная полицейская служба, подчиняющаяся МВД.

США и Иордания выступают гарантами, что в провинцию будет поступать достаточное количество гуманитарной и медицинской помощи, они привлекут доноров для восстановления пострадавших районов.

Отдельный пункт касается прекращения иностранного вмешательства в дела провинции и подтверждения, что Эс-Сувейда – неотъемлемая часть Сирии.

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между арабскими племенами и силами самообороны горцев-друзов. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а после подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.

