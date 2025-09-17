USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

После разговора с Трампом глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

02:16 166

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудила с ним совместные усилия по ужесточению санкций против России. Об этом она написала на своей странице в X.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕК вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против российских криптоактивов, банковской и энергетической сфер.

«Я провела плодотворную беседу с президентом США Дональдом Трампом об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики»,  — говорится в посте. Детали разговора она не привела.

Фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, «финансирует кровопролитие в Украине». «Чтобы положить этому конец, Еврокомиссия предложит ускорить поэтапное прекращение импорта российского ископаемого топлива», — заявила она.

Ранее предполагалось, что ЕС объявит о 19-м пакете санкций против России в среду, 17 сентября. Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил на неопределенный срок презентацию 19-го пакета санкций. По данным агентства, этот вопрос выпал из повестки, поскольку Трамп и Европейский союз сейчас пытаются добиться от Словакии и Венгрии отказа от покупки российской нефти, но пока безуспешно.

Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 545
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1068
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3565
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 10190
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2027
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2845
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11282
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2331
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11316
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6010
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5256

ЭТО ВАЖНО

Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 545
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1068
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3565
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 10190
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2027
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2845
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11282
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2331
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11316
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6010
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться