После разговора с Трампом глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудила с ним совместные усилия по ужесточению санкций против России. Об этом она написала на своей странице в X.

«Я провела плодотворную беседу с президентом США Дональдом Трампом об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики», — говорится в посте. Детали разговора она не привела.

Фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, «финансирует кровопролитие в Украине». «Чтобы положить этому конец, Еврокомиссия предложит ускорить поэтапное прекращение импорта российского ископаемого топлива», — заявила она.

Ранее предполагалось, что ЕС объявит о 19-м пакете санкций против России в среду, 17 сентября. Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил на неопределенный срок презентацию 19-го пакета санкций. По данным агентства, этот вопрос выпал из повестки, поскольку Трамп и Европейский союз сейчас пытаются добиться от Словакии и Венгрии отказа от покупки российской нефти, но пока безуспешно.