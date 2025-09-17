Неоптимистичный прогноз генсека ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш «не видит оснований для оптимизма» относительно быстрого мира в Украине, поскольку позиции двух сторон сильно различаются. Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции.

«Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса по Украине. Наша позиция очень четкая - нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи», - отметил Гутерриш.

По словам генсека ООН, Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобальной сделки, которой «крайне трудно достичь».

«Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны, как минимум, еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, так как оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно прискорбно», - добавил Гутерриш.

Генсек ООН сказал, что не оптимист в этом вопросе, поскольку позиции Украины и России сильно отличаются. Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, а РФ - захватить большие части украинской территории.