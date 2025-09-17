USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Неоптимистичный прогноз генсека ООН

02:30 71

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш «не видит оснований для оптимизма» относительно быстрого мира в Украине, поскольку позиции двух сторон сильно различаются. Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции.

«Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса по Украине. Наша позиция очень четкая - нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи», - отметил Гутерриш.

По словам генсека ООН, Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобальной сделки, которой «крайне трудно достичь».

«Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны, как минимум, еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, так как оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно прискорбно», - добавил Гутерриш.

Генсек ООН сказал, что не оптимист в этом вопросе, поскольку позиции Украины и России сильно отличаются. Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, а РФ - захватить большие части украинской территории.

Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 546
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1069
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3566
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 10192
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2027
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2846
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11282
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2332
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11316
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6010
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5256

ЭТО ВАЖНО

Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 546
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1069
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3566
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 10192
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2027
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2846
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11282
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2332
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11316
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6010
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться