USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

У Израиля свой план для Сирии

02:48 394

Израиль представил Сирии подробное предложение по новому соглашению о безопасности. Об этом пишет американское издание Axios, со ссылкой на источники.

По словам источников издания, согласно предложению Израиля, территория к юго-западу от Дамаска будет разделена на три зоны, при этом сирийская сторона сможет сохранить там разный уровень сил и вооружения в зависимости от района.

Также есть следующие условия: расширение буферной зоны на 2 км на сирийской стороне; отсутствие войск и тяжелого вооружения на полосе, прилегающей к буферной зоне и наиболее близкой к границе с Израилем с сирийской стороны. Там будет возможно размещение лишь полиции и сил внутренней безопасности Сирии; вся территория к юго-западу от Дамаска до границы с Израилем будет объявлена бесполетной зоной для сирийских самолетов.

В обмен, отмечает издание, израильская сторона предложила постепенный вывод своих войск с сирийской территории, за исключением стратегически важной вершины горы Хермон. Кроме того, одним из важных пунктов предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, «что позволило бы Израилю в будущем наносить удары по исламскому республике».

По информации издания, Сирия пока не отреагировала на это предложение. Его планируют обсудить министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и глава МИД Сирии Асаад аль-Шибани в ходе встречи в Лондоне 17 сентября.

Истончик издания отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован во встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аль-Шараа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, но на данном этапе вероятность этого невелика.

У Израиля свой план для Сирии
У Израиля свой план для Сирии
02:48 395
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 1083
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1543
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3920
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 11049
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2554
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2985
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11378
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2428
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11379
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6096

ЭТО ВАЖНО

У Израиля свой план для Сирии
У Израиля свой план для Сирии
02:48 395
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 1083
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 1543
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 3920
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 11049
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 2554
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2985
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11378
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2428
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11379
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 6096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться