У Израиля свой план для Сирии

По словам источников издания, согласно предложению Израиля, территория к юго-западу от Дамаска будет разделена на три зоны, при этом сирийская сторона сможет сохранить там разный уровень сил и вооружения в зависимости от района.

Израиль представил Сирии подробное предложение по новому соглашению о безопасности. Об этом пишет американское издание Axios, со ссылкой на источники.

Также есть следующие условия: расширение буферной зоны на 2 км на сирийской стороне; отсутствие войск и тяжелого вооружения на полосе, прилегающей к буферной зоне и наиболее близкой к границе с Израилем с сирийской стороны. Там будет возможно размещение лишь полиции и сил внутренней безопасности Сирии; вся территория к юго-западу от Дамаска до границы с Израилем будет объявлена бесполетной зоной для сирийских самолетов.

В обмен, отмечает издание, израильская сторона предложила постепенный вывод своих войск с сирийской территории, за исключением стратегически важной вершины горы Хермон. Кроме того, одним из важных пунктов предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, «что позволило бы Израилю в будущем наносить удары по исламскому республике».

По информации издания, Сирия пока не отреагировала на это предложение. Его планируют обсудить министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и глава МИД Сирии Асаад аль-Шибани в ходе встречи в Лондоне 17 сентября.

Истончик издания отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован во встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аль-Шараа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, но на данном этапе вероятность этого невелика.