Великолепный жилой комплекс - Nizami City!

Идеальный девятиэтажный проект вблизи станции метро «Низами»!
Комплекс с экстерьером, дарящим комфорт, и интерьером, радующим глаз, предлагает свободную планировку квартир. Жилой комплекс, включающий закрытый двор, подземный паркинг и востребованные объекты питания, выделяется качеством и надежностью. Не упустите возможность приобрести квартиру или нежилое помещение в уже готовых корпусах A, B, C, а также в корпусах E, F, G, сдача которых запланирована на 2027 год.
Чтобы ощутить красоту и комфорт жилого комплекса, в котором уже готовы 3 из 9 зданий, достаточно посетить адрес.
Nizami City продумывает каждую деталь для безмятежной жизни жильцов.
Nizami City строит счастье!
Адрес: Джафар Джаббарлы, 31
*0788
(050) 700-00-88
(050) 970-00-88