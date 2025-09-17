USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА

После победы «Карабаха»
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:45

Победа «Карабаха» над «Бенфикой» (3:2) принесла Азербайджану в рейтинге УЕФА 0,5 балла. Это позволило опередить в таблице коэффициентов Словакию и подняться на 25-е место.

У Азербайджана, который начал сезон на 29-й позиции, теперь 21,500 балла. У Словакии 21,375 балла. Но у словаков есть преимущество: их единственный оставшийся представитель в еврокубках - «Слован» - выступает в Лиге конференций, где очки набирать гораздо легче, чем в Лиге чемпионов.

Опасность исходит также от Словении (20,718) и Украины (20,350), которых Азербайджан опередил совсем недавно после выхода «Карабаха» в основную стадию Лиги чемпионов. У украинцев осталось две команды, а потому с ними придется сложнее.

Если же смотреть вверх, то там не так уж далеко расположились Венгрия (22,375) и Сербия (22,125).

Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45
У Израиля свой план для Сирии
У Израиля свой план для Сирии
02:48
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12

