Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА

Победа « Карабах а» над «Бенфикой» (3:2) принесла Азербайджану в рейтинге УЕФА 0,5 балла. Это позволило опередить в таблице коэффициентов Словакию и подняться на 25-е место.

У Азербайджана, который начал сезон на 29-й позиции, теперь 21,500 балла. У Словакии 21,375 балла. Но у словаков есть преимущество: их единственный оставшийся представитель в еврокубках - «Слован» - выступает в Лиге конференций, где очки набирать гораздо легче, чем в Лиге чемпионов.

Опасность исходит также от Словении (20,718) и Украины (20,350), которых Азербайджан опередил совсем недавно после выхода «Карабаха» в основную стадию Лиги чемпионов. У украинцев осталось две команды, а потому с ними придется сложнее.

Если же смотреть вверх, то там не так уж далеко расположились Венгрия (22,375) и Сербия (22,125).