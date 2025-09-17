«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»

После домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов президент португальской «Бенфики» Руй Кошта объявил об отставке главного тренера команды Бруно Лаже.
«Я хочу сообщить всем болельщикам «Бенфики», что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, - говорит президент. - Он больше не будет тренером «Бенфики». Я хотел бы поблагодарить Бруно за все, что он старался сделать, все, что он сделал для «Бенфики», и всю преданность, которую он проявлял в течение года, когда представлял наш клуб. Но, к сожалению, время пришло, и мы понимаем, что настало время перемен. Что касается следующего тренера: мы рассчитываем, что новый тренер будет на скамейке во время матча в ближайшую субботу».