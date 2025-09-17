USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»

06:17 1228

После домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов президент португальской «Бенфики» Руй Кошта объявил об отставке главного тренера команды Бруно Лаже.

«Я хочу сообщить всем болельщикам «Бенфики», что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, - говорит президент. - Он больше не будет тренером «Бенфики». Я хотел бы поблагодарить Бруно за все, что он старался сделать, все, что он сделал для «Бенфики», и всю преданность, которую он проявлял в течение года, когда представлял наш клуб. Но, к сожалению, время пришло, и мы понимаем, что настало время перемен. Что касается следующего тренера: мы рассчитываем, что новый тренер будет на скамейке во время матча в ближайшую субботу».

Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
07:13 181
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
16 сентября 2025, 21:01 2487
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 13482
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2647
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
06:17 1229
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45 1234
У Израиля свой план для Сирии
У Израиля свой план для Сирии
02:48 1116
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте!
Получайте удовольствие, будьте смелыми, играйте в свою игру, рискуйте! Гурбан Гурбанов футболистам «Карабаха»; видео
02:04 2079
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
«Карабах» занимает 3-е место после первого дня Лиги чемпионов
01:33 2651
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика
16 сентября 2025, 22:40 4955
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 3873
