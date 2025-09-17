USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Карабах», «Реал», «Арсенал»… Лидеры этого евросезона

Эльмир Алиев, отдел спорта
Триумф в Лиссабоне улучшил позиции «Карабаха» в клубном рейтинге УЕФА.

Победа над «Бенфикой» принесла команде Гурбана Гурбанова 2 очка и подняла ее с 60-го места на 58-е. Чемпион Азербайджана с 37 баллами опередил обыгранный в раунде плей-офф Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» и сербскую «Црвену Звезду». У этих команд также по 37 очков, но «Карабах» располагается выше, так как в этом сезоне выступает лучше клубов из Будапешта и Белграда.

Если «Карабах» продолжит успешное выступление, то уже скоро может обогнать такие команды, как «Гент» (39 баллов), «Севилья» (39) и «Селтик» (38). Бельгийцы и испанцы в этом еврокубковом сезоне не участвуют, поэтому «Карабаху», чтобы обойти их, достаточно набрать еще 2 очка. 

Но при этом придется отбиваться от вышеупомянутых «Ференцвароша» и «Црвены Звезды», которые играют в Лиге Европы. Да и команды, расположенные чуть ниже, также представляют угрозу.

В нынешнем сезоне «Карабах» набрал 8 очков: 6 - за попадание в основной турнир Лиги чемпионов и 2 - за победу над «Бенфикой». 

С 8 очками «Карабах» лидирует в Европе по количеству баллов, набранных в этом сезоне. С чемпионом Азербайджана лидерство делят мадридский «Реал», лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» и бельгийский «Юнион». То есть те команды, которым удалось вчера победить в 1-м туре Лиги чемпионов.

Рекорд «Карабаха» - 11 очков. Он был установлен в сезоне 2023/24.

