«Карабах», «Реал», «Арсенал»… Лидеры этого евросезона

Победа над «Бенфикой» принесла команде Гурбана Гурбанова 2 очка и подняла ее с 60-го места на 58-е. Чемпион Азербайджана с 37 баллами опередил обыгранный в раунде плей-офф Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» и сербскую «Црвену Звезду». У этих команд также по 37 очков, но «Карабах» располагается выше, так как в этом сезоне выступает лучше клубов из Будапешта и Белграда.

Если «Карабах» продолжит успешное выступление, то уже скоро может обогнать такие команды, как «Гент» (39 баллов), «Севилья» (39) и «Селтик» (38). Бельгийцы и испанцы в этом еврокубковом сезоне не участвуют, поэтому «Карабаху», чтобы обойти их, достаточно набрать еще 2 очка.

Но при этом придется отбиваться от вышеупомянутых «Ференцвароша» и «Црвены Звезды», которые играют в Лиге Европы. Да и команды, расположенные чуть ниже, также представляют угрозу.