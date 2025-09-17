USD 1.7000
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию

Руслан Баширли, спецкор
В политических реалиях XXI века возникают истории, которые становятся символами не только личной трагедии, но и системного цинизма мировой политики. История иорданца Ахмеда Салима, обманом вовлечённого в войну России против Украины – одна из таких.

Его путь начался 11 июля 2025 года в аэропорту Аммана, где Ахмед садился на самолёт с надеждой на новую жизнь, на работу мечты в России и на обещанные ему там гражданство и высокую зарплату. А вместо этого парень оказался пешкой в чужой войне, жертвой тщательно выстроенной схемы по вербовке отчаявшихся мигрантов.

Безработные из Иордании и Йемена обманным путем завлекаются на войну в Украину... Среди них оказался и Ахмед Салим

Салим был обычным человеком: работал в ресторане в Аммане, боролся с болезнью и, как тысячи его соотечественников, переживал кризис безработицы. Но в условиях, где ее уровень среди мужчин превышает восемнадцать процентов, а среди женщин - достигает тридцати трёх, даже иллюзия стабильной работы за границей превращается в шанс, которым невозможно пренебречь.

Именно такие уязвимости и используют Telegram-каналы, управляемые агентами в российском Министерстве обороны. Обещания легких денег и паспорта гражданина РФ подменяются суровой реальностью – контракты, пописанные под давлением угрозы, запугивания, а в итоге — окопы украинского фронта.

Муна, супруга Салима, рассказывает о его страданиях с отчаянием и яростью: подписанные под давлением документы, бессмысленные рейды на передовой, попытки побега, за которые Ахмеда наказывали заключением, унижениями и возвращением на фронт. В её словах звучит крик не только одной несчастной семьи, но и целого поколения арабов, которых обстоятельства и нищета сделали лёгкой добычей глобальных игроков.

В условиях, где уровень безработицы среди мужчин превышает восемнадцать процентов, а среди женщин - достигает тридцати трёх, даже иллюзия стабильной работы за границей превращается в шанс, которым невозможно пренебречь

Эта история имеет и другую сторону — циничный расчёт Москвы. Привлечение иностранцев к войне, по словам иорданского генерала Мамуна Абу Нова́ра, носит сугубо тактический характер: экономя ресурсы российских частей, их отправляют в самые опасные районы. Это не просто использование мигрантов, а методичное превращение бедности и безысходности в оружие войны.

Важно отметить, что речь идёт не о единичном случае. Подобные каналы коммуникаций полны видеозаписей арабских и африканских мужчин с российскими паспортами и оружием, позирующих в кадре как доказательство «успешного набора». Это — сложившаяся индустрия найма, узаконенная июльским указом Путина, позволившим иностранцам служить в российской армии. Легализация обмана делает его ещё более опасным: теперь государства, чьи граждане становятся жертвами таких схем, вынуждены оправдываться, почему они не смогли их защитить.

Иордания, чьи граждане десятилетиями сталкиваются с дефицитом рабочих мест, оказывается в особо уязвимом положении. Молодёжь этой страны, в том числе, с высшим образованием, всё чаще ищет шансы за пределами родины. И именно здесь открывается пространство для манипуляций. В результате экономический кризис в Аммане становится сырьём для фронтовой мясорубки под Брянском или Донецком.

Спасет ли король своего подданного?

История Ахмеда Салима — это не просто случай обмана, а подтверждение того, что войны XXI века ведутся не только с помощью оружия, но и посредством эксплуатации человеческой уязвимости. Россия превращает бедность в стратегический ресурс, а Telegram-канал — в инструмент рекрутирования пушечного мяса. И в этом нет ничего нового: в колониальные времена империи отправляли солдат из своих окраин умирать за чужие интересы. Сегодня эта схема вернулась в новом цифровом обличье.

И когда жена Ахмеда Салима обращается к королю Иордании Абдалле II с мольбой о помощи, её голос звучит напоминанием о том, что на карте большой политики и глобальных войн живут реальные люди — со своими семьями, болезнями, мечтами и надеждами. Однако для тех, кто управляет войнами, они всего лишь расходный материал.

Так рождаются трагедии, которые не знают границ. И именно так экономика, политика и война переплетаются в циничной формуле нашего времени, в котором человеческая жизнь обесценена до уровня контракта на чужом языке и обмана в популярном мессенджере.

