В политических реалиях XXI века возникают истории, которые становятся символами не только личной трагедии, но и системного цинизма мировой политики. История иорданца Ахмеда Салима, обманом вовлечённого в войну России против Украины – одна из таких. Его путь начался 11 июля 2025 года в аэропорту Аммана, где Ахмед садился на самолёт с надеждой на новую жизнь, на работу мечты в России и на обещанные ему там гражданство и высокую зарплату. А вместо этого парень оказался пешкой в чужой войне, жертвой тщательно выстроенной схемы по вербовке отчаявшихся мигрантов.

Салим был обычным человеком: работал в ресторане в Аммане, боролся с болезнью и, как тысячи его соотечественников, переживал кризис безработицы. Но в условиях, где ее уровень среди мужчин превышает восемнадцать процентов, а среди женщин - достигает тридцати трёх, даже иллюзия стабильной работы за границей превращается в шанс, которым невозможно пренебречь. Именно такие уязвимости и используют Telegram-каналы, управляемые агентами в российском Министерстве обороны. Обещания легких денег и паспорта гражданина РФ подменяются суровой реальностью – контракты, пописанные под давлением угрозы, запугивания, а в итоге — окопы украинского фронта. Муна, супруга Салима, рассказывает о его страданиях с отчаянием и яростью: подписанные под давлением документы, бессмысленные рейды на передовой, попытки побега, за которые Ахмеда наказывали заключением, унижениями и возвращением на фронт. В её словах звучит крик не только одной несчастной семьи, но и целого поколения арабов, которых обстоятельства и нищета сделали лёгкой добычей глобальных игроков.

Эта история имеет и другую сторону — циничный расчёт Москвы. Привлечение иностранцев к войне, по словам иорданского генерала Мамуна Абу Нова́ра, носит сугубо тактический характер: экономя ресурсы российских частей, их отправляют в самые опасные районы. Это не просто использование мигрантов, а методичное превращение бедности и безысходности в оружие войны. Важно отметить, что речь идёт не о единичном случае. Подобные каналы коммуникаций полны видеозаписей арабских и африканских мужчин с российскими паспортами и оружием, позирующих в кадре как доказательство «успешного набора». Это — сложившаяся индустрия найма, узаконенная июльским указом Путина, позволившим иностранцам служить в российской армии. Легализация обмана делает его ещё более опасным: теперь государства, чьи граждане становятся жертвами таких схем, вынуждены оправдываться, почему они не смогли их защитить. Иордания, чьи граждане десятилетиями сталкиваются с дефицитом рабочих мест, оказывается в особо уязвимом положении. Молодёжь этой страны, в том числе, с высшим образованием, всё чаще ищет шансы за пределами родины. И именно здесь открывается пространство для манипуляций. В результате экономический кризис в Аммане становится сырьём для фронтовой мясорубки под Брянском или Донецком.