Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией

Газа (Палестина). Газа в огне и дыму
Катманду (Непал). Траурная процессия, посвященная погибшим во время антикоррупционных протестов. В ходе демонстраций погибло более 70 человек
Фастов (Украина). Спасатели тушат пожар после атаки российского беспилотника
Эль-Кармело (Колумбия). Полицейский участок после нападения левацкой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Нью-Йорк (США). Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве генерального директора крупнейшей страховой компании мира UnitedHealthcare Брайана Томпсона предстал перед судом по обвинению в убийстве и терроризме
Мехико (Мексика). Празднование дня независимости Мексики на площади Сокало
Шринагар (Индия). Кашмирские женщины плывут на лодках по озеру Дал