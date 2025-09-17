Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?

В отсутствие травмированного Наримана Ахундзаде Гурбан Гурбанов доверил место в стартовом составе « Карабах а» колумбийскому новобранцу Камило Дурану. Это был его третий матч за агдамцев и второй выход в основе. В матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» 23-летний номинальный левый вингер играл на позиции центрфорварда и здорово себя проявил.

Важнейший первый гол « Карабах а» был забит после того, как Дуран в борьбе смог скинуть мяч на Леандро Андраде. Ну а второй мяч колумбиец забил уже сам. Он из не самой удобной позиции смог пробить, во-первых, точно, а во-вторых, так, что голкипер «Бенфики» оказался в роли статиста.

Давайте будем честны. Смогли бы в этой ситуации также классно распорядиться мячом Нариман Ахундзаде или Муса Гурбанлы?

Правда, надо сказать, что в первом тайме Камило после классного паса Кади с менее острого угла пробил во вратаря.

«Мы рады этой победе, - цитирует Дурана португальский Sport TV. - Слава Богу, мне удалось забить. Мы знали, что будет нелегко, но мы упорно трудились и набрали три очка.

Мы начали игру немного не сосредоточенно, проигрывали 0:2, но не сдавались. Мы всегда старались играть на опережение и добились победы, чего и желали.

Это был замечательный опыт. Я благодарен за возможность играть в этом турнире и хочу продолжать в том же духе.

Каких результатов может достичь «Карабах» в Лиге чемпионов? Будем двигаться шаг за шагом, мы пока ничего не выиграли. Нам нужно продолжать расти, игра за игрой. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти».