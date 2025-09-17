Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку

Представители Израиля и Сирии проведут очередную встречу по вопросам безопасности в Баку в четверг. Об этом передает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Лондоне состоится встреча между министром стратегических вопросов Израиля Роном Дермером и главой МИД Сирии Асадом аш-Шибани, в ходе которой стороны обсудят предложение о соглашении по безопасности. В переговорах также примет участие спецпосланник США Том Баррак. Это будет третья трехсторонняя встреча подобного формата.

Накануне портал Аxios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль представил Сирии подробное предложение о новом соглашении по безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до израильской границы.