USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал

10:00 851

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х заявил о готовности продолжать курс на институционализацию мира с Азербайджаном. Так Пашинян прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, посвященную встрече в Вашингтоне 8 августа.

«Еще раз выражаю благодарность Вам, президент Трамп, за посредничество в заключении этого исторического соглашения с Азербайджаном — такого никто ранее не достигал. Подтверждаю свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира и реализации маршрута Трампа», — написал армянский премьер.

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 768
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 852
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1081
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 2723
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 3358
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
07:13 2918
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
16 сентября 2025, 21:01 3117
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 16642
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2937
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
06:17 4189
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45 2621

ЭТО ВАЖНО

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 768
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 852
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1081
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 2723
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 3358
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
07:13 2918
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
16 сентября 2025, 21:01 3117
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 16642
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2937
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
06:17 4189
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45 2621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться