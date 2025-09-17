Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х заявил о готовности продолжать курс на институционализацию мира с Азербайджаном. Так Пашинян прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, посвященную встрече в Вашингтоне 8 августа.

«Еще раз выражаю благодарность Вам, президент Трамп, за посредничество в заключении этого исторического соглашения с Азербайджаном — такого никто ранее не достигал. Подтверждаю свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира и реализации маршрута Трампа», — написал армянский премьер.