Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном

Грузия погасила «исторический долг» перед Азербайджаном, сообщает грузинский Минфин.
В сентябре Грузия полностью погасила остатки внешнего долга, реструктурированного в июле 2004 года в рамках соглашения с кредиторами Парижского клуба.
Помимо Азербайджана, долги погашены перед Россией, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами.
Все долги относятся к внешним обязательствам, возникшим в первые годы после обретения Грузией независимости.
Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004–2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком.
Общая сумма выплат превысила $225 млн.