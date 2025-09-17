USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном

Грузия погасила «исторический долг» перед Азербайджаном, сообщает грузинский Минфин.

В сентябре Грузия полностью погасила остатки внешнего долга, реструктурированного в июле 2004 года в рамках соглашения с кредиторами Парижского клуба.

Помимо Азербайджана, долги погашены перед Россией, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами.

Все долги относятся к внешним обязательствам, возникшим в первые годы после обретения Грузией независимости.

Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004–2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Общая сумма выплат превысила $225 млн.

Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
