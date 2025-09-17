USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Россия атаковала железную дорогу

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железной дороге Украины в ночь на 17 сентября, сообщил железнодорожный перевозчик «Укрзалiзныця». По данным компании, Россия осуществила «комплексную атаку» по электроподстанциям.

В результате ударов задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений. «Укрзалiзныця» опубликовала список из 46 поездов, которые задерживаются от нескольких минут до нескольких часов.

«Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения», — заявили в компании.

«Укрзалiзныця» также предупредила о задержках и ограничениях маршрутов пригородных поездов.

По данным украинских властей, Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Черкасской и Кировоградской областях. Часть Кировоградской области осталась без электричества.

В «Укрзалiзныця» ранее говорили, что Вооруженные силы РФ активно бьют по железнодорожной инфраструктуре Украины, начиная с июля.

