Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Казнили и Шехбази

10:20 346

В Иране казнили Бабека Шехбази, осужденного за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад».

Как сообщает иранское агентство IRNA, Шехбази, работавший в сфере проектирования и установки промышленных холодильных систем в компаниях, связанных с телекоммуникационными, военными и охранными учреждениями, был обвинен в передаче конфиденциальной информации о высокопоставленных иранских чиновниках и объектах безопасности. Приговор был утверждён Верховным судом и приведён в исполнение утром 17 сентября.

Следствие установило, что Шехбази установил контакт с агентом «Моссада» Исмаилом Фикри и в обмен на разведданные требовал постоянного вида на жительство в США и крупную денежную сумму ($120 млн). Позже он также прошёл обучение у израильской разведки и передавал данные через Skype.

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 778
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 860
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1084
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 2732
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 3362
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
07:13 2920
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
16 сентября 2025, 21:01 3118
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 16646
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2937
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
06:17 4190
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45 2622

