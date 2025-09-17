Казнили и Шехбази

В Иране казнили Бабека Шехбази, осужденного за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад».

Как сообщает иранское агентство IRNA, Шехбази, работавший в сфере проектирования и установки промышленных холодильных систем в компаниях, связанных с телекоммуникационными, военными и охранными учреждениями, был обвинен в передаче конфиденциальной информации о высокопоставленных иранских чиновниках и объектах безопасности. Приговор был утверждён Верховным судом и приведён в исполнение утром 17 сентября.

Следствие установило, что Шехбази установил контакт с агентом «Моссада» Исмаилом Фикри и в обмен на разведданные требовал постоянного вида на жительство в США и крупную денежную сумму ($120 млн). Позже он также прошёл обучение у израильской разведки и передавал данные через Skype.