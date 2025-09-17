USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Глава МИД Грузии о партнерстве с Азербайджаном, Арменией и Турцией

Грузия наладила стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией, заявила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Она отметила, что главным приоритетом ее страны в вопросах глобальной безопасности является развитие отношений с соседями.

В эфире «Первого телеканала» министр подчеркнула, что стратегическое партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией имеет особое значение для Тбилиси.

«Говоря о глобальной безопасности, мы должны начать прежде всего с отношений с нашими соседями. Грузия наладила стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, и отношения со всеми тремя странами очень ценны для нас», - указала глава МИД.

Она также напомнила, что Тбилиси принимал первую встречу министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении. Министр выразила уверенность, что этот формат будет продолжен.

«Я уверена, что первая встреча между Азербайджаном, Грузией и Арменией прошла в этом формате и будет продолжена в предстоящий период. Мы готовы участвовать в обсуждении важных для региона вопросов», - подчеркнула она.

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
