Атакишиев убил жену и покончил с собой

В поселке Кимьячылар Сумгайыта обнаружены тела супружеской пары. По данному факту прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, согласно предварительной версии следствия, 38-летний Илькин Атакишиев в результате семейного конфликта убил свою супругу, 36-летнюю Егяну Атакишиеву, после чего совершил самоубийство. В качестве орудия преступления использовался кухонный нож.

Уголовное дело возбуждено по статьям 120.1 («умышленное убийство») и 125 («доведение до самоубийства») УК Азербайджана. Ведется следствие.