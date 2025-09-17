USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Атакишиев убил жену и покончил с собой

10:30 135

В поселке Кимьячылар Сумгайыта обнаружены тела супружеской пары. По данному факту прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, согласно предварительной версии следствия, 38-летний Илькин Атакишиев в результате семейного конфликта убил свою супругу, 36-летнюю Егяну Атакишиеву, после чего совершил самоубийство. В качестве орудия преступления использовался кухонный нож.

Уголовное дело возбуждено по статьям 120.1 («умышленное убийство») и 125 («доведение до самоубийства») УК Азербайджана. Ведется следствие.

Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 783
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 869
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1087
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 2736
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 3363
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией
Хоронят 70 революционеров, погибших в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
07:13 2922
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ?
Кто свергает Вучича: русская разведка, ЦРУ или народ? главный вопрос, все еще актуально
16 сентября 2025, 21:01 3118
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 16648
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2937
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
«Карабах» отправил в отставку главного тренера «Бенфики»
06:17 4193
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опередил и Словакию в рейтинге УЕФА После победы «Карабаха»
04:45 2624

