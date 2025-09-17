USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Отель Wyndham Garden Baku к вашим услугам!

10:34 983

Принадлежащий компании Azpetrol отель Wyndham Garden Baku, созданный с заботой о комфорте туристов и предоставляющий им все необходимые условия, начал свою деятельность 25 октября 2022 года. Его официальная церемония открытия состоялась 27 января 2023 года.

Отель располагает 88 номерами, конференц-залом, залом для заседаний на 15 человек, банкетными залами: «Хан Чынар» на 100–160 человек, «Шам» на 40–60 человек, а также рестораном, SPA и фитнес-услугами для гостей. Самое главное — отель Wyndham Garden Baku расположен всего в 15 минутах езды от аэропорта и центра города и предоставляет специальный трансфер для удобства гостей. В отеле работает около 100 профессиональных и приветливых сотрудников.

Отель идеально подходит для проведения различных мероприятий, торжеств, банкетов и праздников.

В ресторане Magnolia, расположенном в отеле, опытные повара предлагают национальные и зарубежные блюда, которые очаруют вас своим вкусом.

Кроме того, в состав отеля входит центр Olive SPA & Wellness, созданный для того, чтобы досуг гостей был не только интересным, но и полезным. Здесь к услугам посетителей: бассейн длиной 25 м, кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны (включая пилинг, мыльный массаж и скраб для тела), турецкий хамам, многочисленные массажные и лечебные кабинеты. Также имеется Vitamin Bar при спортивном зале и фитнес-услуги, где профессиональные тренеры помогут достичь желаемой физической формы.

Отель Wyndham Garden Baku готов оказывать услуги высокого уровня своим гостям в любое время года.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 562
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 380
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 833
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 601
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1090
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1562
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2341
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2375
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1548
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3923
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4259

