Отель Wyndham Garden Baku к вашим услугам!

Принадлежащий компании Azpetrol отель Wyndham Garden Baku, созданный с заботой о комфорте туристов и предоставляющий им все необходимые условия, начал свою деятельность 25 октября 2022 года. Его официальная церемония открытия состоялась 27 января 2023 года.

Отель располагает 88 номерами, конференц-залом, залом для заседаний на 15 человек, банкетными залами: «Хан Чынар» на 100–160 человек, «Шам» на 40–60 человек, а также рестораном, SPA и фитнес-услугами для гостей. Самое главное — отель Wyndham Garden Baku расположен всего в 15 минутах езды от аэропорта и центра города и предоставляет специальный трансфер для удобства гостей. В отеле работает около 100 профессиональных и приветливых сотрудников.

Отель идеально подходит для проведения различных мероприятий, торжеств, банкетов и праздников.

В ресторане Magnolia, расположенном в отеле, опытные повара предлагают национальные и зарубежные блюда, которые очаруют вас своим вкусом.

Кроме того, в состав отеля входит центр Olive SPA & Wellness, созданный для того, чтобы досуг гостей был не только интересным, но и полезным. Здесь к услугам посетителей: бассейн длиной 25 м, кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны (включая пилинг, мыльный массаж и скраб для тела), турецкий хамам, многочисленные массажные и лечебные кабинеты. Также имеется Vitamin Bar при спортивном зале и фитнес-услуги, где профессиональные тренеры помогут достичь желаемой физической формы.

Отель Wyndham Garden Baku готов оказывать услуги высокого уровня своим гостям в любое время года.