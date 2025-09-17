USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

ЕС бьет по Китаю, чтобы угодить Трампу

10:41 668

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против ряда китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Как отмечают источники издания, в ходе обсуждения нового пакета санкций, запланированного на 19 сентября, планируется рассмотреть возможность расширения списка китайских компаний, подпадающих под ограничительные меры.

По информации Politico, этот шаг рассматривается Брюсселем как попытка привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его ужесточить курс в отношении России. Тем не менее, издание указывает, что даже существенное расширение санкционного списка не соответствует требованиям Трампа, настаивающего на введении 50–100-процентных пошлин на китайский импорт. Предыдущие попытки ЕС усилить давление на китайские юридические лица, по данным Politico, также не оказали влияния на его позицию.

15 сентября Трамп заявил о готовности поддержать введение антироссийских санкций, но при выполнении ряда условий. В частности, по его словам, инициатива должна исходить от Европы. По его мнению, недопустимо, чтобы США «действовали по полной», в то время как европейские страны продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, Трамп настаивает, чтобы все страны НАТО прекратили импорт российской нефти и ввели пошлины в размере 50–100% на товары из Китая. По его утверждению, такие меры могут привести к завершению конфликта в Украине, после чего, как он отмечает, тарифы можно будет отменить.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 568
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 385
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 835
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 604
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1093
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1564
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2346
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2377
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1549
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3924
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4261

ЭТО ВАЖНО

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 568
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 385
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 835
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 604
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1093
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1564
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2346
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2377
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1549
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3924
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться