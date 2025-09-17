ЕС бьет по Китаю, чтобы угодить Трампу

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против ряда китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Как отмечают источники издания, в ходе обсуждения нового пакета санкций, запланированного на 19 сентября, планируется рассмотреть возможность расширения списка китайских компаний, подпадающих под ограничительные меры.

По информации Politico, этот шаг рассматривается Брюсселем как попытка привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его ужесточить курс в отношении России. Тем не менее, издание указывает, что даже существенное расширение санкционного списка не соответствует требованиям Трампа, настаивающего на введении 50–100-процентных пошлин на китайский импорт. Предыдущие попытки ЕС усилить давление на китайские юридические лица, по данным Politico, также не оказали влияния на его позицию.

15 сентября Трамп заявил о готовности поддержать введение антироссийских санкций, но при выполнении ряда условий. В частности, по его словам, инициатива должна исходить от Европы. По его мнению, недопустимо, чтобы США «действовали по полной», в то время как европейские страны продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, Трамп настаивает, чтобы все страны НАТО прекратили импорт российской нефти и ввели пошлины в размере 50–100% на товары из Китая. По его утверждению, такие меры могут привести к завершению конфликта в Украине, после чего, как он отмечает, тарифы можно будет отменить.