Цены на нефть снижаются

Утром в среду цены на нефть демонстрируют снижение после роста в течение трех торговых сессий подряд.

К 09:14 по бакинскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,13 (0,19%), до $68,34 за баррель. Днем ранее Brent прибавила $1,03 (1,5%), достигнув $68,47 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах NYMEX снизились на $0,10 (0,15%), до $64,42 за баррель. Во вторник контракт вырос на $1,22 (1,9%), до $64,52 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия атак на нефтяную инфраструктуру России, возможные новые санкции против ее энергетического сектора, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы США.

По данным Reuters, со ссылкой на источники в отрасли, «Транснефть» предупредила о возможном ограничении приема нефти в систему в случае продолжения атак, а также приостановила прием сырья на хранение. Однако компания опровергла эту информацию, назвав ее «фейковой».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «хорошем разговоре» с президентом США Дональдом Трампом по вопросу усиления экономического давления на Россию. По ее словам, в ближайшее время будет представлен 19-й пакет санкций, в котором предполагаются ограничения против криптовалютного сектора, банков и энергетики. Еврокомиссия также намерена ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Позднее в среду завершится заседание ФРС США. Участники рынка ожидают снижения базовой процентной ставки впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики обычно поддерживает спрос на нефть.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о сокращении коммерческих запасов нефти в США за неделю на 3,42 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы вечером в среду.