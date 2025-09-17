USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Пашинян нашел кандидата на пост католикоса

10:49 966

Премьер Армении Никол Пашинян решил поддержать кандидатуру священника монастыря Ованнаванка Арама Асатряна на инициированных им самим выборах католикоса всех армян, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.

25 июня в ходе масштабных следственных действий был задержан архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников. Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 580
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 390
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 841
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 609
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1098
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1568
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2348
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2381
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1551
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3926
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4265

ЭТО ВАЖНО

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 580
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 390
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 841
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 609
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1098
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1568
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2348
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2381
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1551
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3926
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться