Пашинян нашел кандидата на пост католикоса

Премьер Армении Никол Пашинян решил поддержать кандидатуру священника монастыря Ованнаванка Арама Асатряна на инициированных им самим выборах католикоса всех армян, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.

25 июня в ходе масштабных следственных действий был задержан архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников. Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.