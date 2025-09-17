USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Еврокомиссия идет на разрыв с Израилем

10:54 677

Ряд стран – членов Евросоюза могут заблокировать принятие пакета ограничительных мер в отношении Израиля, который Еврокомиссия планирует представить в среду. Об этом сообщает издание Politico.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Согласно данным издания, значительная часть инициатив Еврокомиссии может столкнуться с сопротивлением со стороны Италии, Чехии, Австрии, Венгрии, Болгарии, а также Германии, «до сих пор переживающей тяжелые последствия своего решения частично прекратить поставки вооружений Израилю». Как сообщает газета La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не считает оправданной приостановку торговых соглашений с Израилем и исключение страны из научно-исследовательской программы «Горизонт».

Тем не менее отдельные меры, в частности, санкции против радикально настроенных израильских поселенцев, могут получить поддержку со стороны Берлина и Рима. Кроме того, Италия, как сообщается, не исключает поддержки ограничений в отношении отдельных членов израильского правительства.

Выступая 10 сентября в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о состоянии дел в ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем в ответ на его действия в секторе Газа. По ее словам, ЕК рассматривает возможность введения санкций в отношении членов израильского правительства, а также приостановки действия Соглашения об ассоциации с ЕС. Представить соответствующий пакет мер Еврокомиссия планирует 17 сентября.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 582
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 395
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 842
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 610
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1100
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1571
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2349
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2383
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1551
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3928
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4265

ЭТО ВАЖНО

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 582
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 395
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 842
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 610
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1100
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1571
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2349
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2383
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1551
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3928
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться