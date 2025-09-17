Еврокомиссия идет на разрыв с Израилем

Ряд стран – членов Евросоюза могут заблокировать принятие пакета ограничительных мер в отношении Израиля, который Еврокомиссия планирует представить в среду. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно данным издания, значительная часть инициатив Еврокомиссии может столкнуться с сопротивлением со стороны Италии, Чехии, Австрии, Венгрии, Болгарии, а также Германии, «до сих пор переживающей тяжелые последствия своего решения частично прекратить поставки вооружений Израилю». Как сообщает газета La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не считает оправданной приостановку торговых соглашений с Израилем и исключение страны из научно-исследовательской программы «Горизонт».

Тем не менее отдельные меры, в частности, санкции против радикально настроенных израильских поселенцев, могут получить поддержку со стороны Берлина и Рима. Кроме того, Италия, как сообщается, не исключает поддержки ограничений в отношении отдельных членов израильского правительства.

Выступая 10 сентября в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о состоянии дел в ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем в ответ на его действия в секторе Газа. По ее словам, ЕК рассматривает возможность введения санкций в отношении членов израильского правительства, а также приостановки действия Соглашения об ассоциации с ЕС. Представить соответствующий пакет мер Еврокомиссия планирует 17 сентября.