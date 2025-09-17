Мадуро обещает ответить этим американцам

США пытаются «захватить природные богатства Венесуэлы и установить марионеточное правительство, но страна в итоге станет единой». Об этом заявил президент Николас Мадуро на заседании Национального совета за суверенитет и мир.

«Правительство Соединенных Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе», — сказал Мадуро.

По его словам, для сдерживания американской политики необходимо объединить Венесуэлу, «преодолев все различия и разногласия». Он утверждает, что действия США пробудили в стране «патриотический пыл».

«Мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство», – добавил Мадуро.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца, атомная подводная лодка и ракетный крейсер Военно-морских сил США, а также 4,5 тыс. военнослужащих были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы для проведения операций по борьбе с наркокартелями. Газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.

Президент Венесуэлы в ответ отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.