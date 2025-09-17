USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Мадуро обещает ответить этим американцам

11:15

США пытаются «захватить природные богатства Венесуэлы и установить марионеточное правительство, но страна в итоге станет единой». Об этом заявил президент Николас Мадуро на заседании Национального совета за суверенитет и мир.

«Правительство Соединенных Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе», — сказал Мадуро.

По его словам, для сдерживания американской политики необходимо объединить Венесуэлу, «преодолев все различия и разногласия». Он утверждает, что действия США пробудили в стране «патриотический пыл».

«Мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство», – добавил Мадуро. 

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца, атомная подводная лодка и ракетный крейсер Военно-морских сил США, а также 4,5 тыс. военнослужащих были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы для проведения операций по борьбе с наркокартелями. Газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.

Президент Венесуэлы в ответ отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 587
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 400
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 846
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 612
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1101
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1573
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2353
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2384
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1552
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3928
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4267

