Алиев поздравил «Карабах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб «Карабах» с победой над «Бенфикой» со счетом 3:2 в основном этапе Лиги чемпионов в Португалии.
Об этом говорится в публикации на странице главы азербайджанского государства в социальной сети.
Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində - Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk qələbəsini qazanması münasibətilə Ağdamın “Qarabağ” futbol klubunu ürəkdən təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan futbolunun, Azərbaycan idmanının tarixi zəfəridir.— İlham Əliyev (@azpresident) September 17, 2025
“Qarabağ”ın Avropanın köklü klublarından… pic.twitter.com/7mElqtaV81