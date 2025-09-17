USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Алиев поздравил «Карабах»

11:21 1103

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб «Карабах» с победой над «Бенфикой» со счетом 3:2 в основном этапе Лиги чемпионов в Португалии.

Об этом говорится в публикации на странице главы азербайджанского государства в социальной сети.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 592
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 401
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 850
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 615
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1104
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1575
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2354
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2387
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1554
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3930
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4267
