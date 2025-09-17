Польша нацелилась на ядерный статус

Польша рассчитывает на поддержку Франции в программе НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия, заявил польский президент Кароль Навроцкий.

«Польша должна иметь собственный ядерный потенциал», – сказал Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI.

Президент не стал давать прогнозы о статусе страны как ядерной державы, однако подчеркнул, что Польша «имеет право на совместное использование ядерного оружия». По его словам, речь идет об участии в программе НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой ядерные государства альянса делятся своим оружием с другими членами НАТО.

«Партнерство между Польшей и Францией заключается именно в этом. И это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша», – пояснил Навроцкий.