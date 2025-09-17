Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
В своей публикации Трамп назвал «честью для себя» помочь урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться «с этими двумя великими лидерами и людьми - президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном».
«Спасибо, президент Дональд Трамп, за ваши добрые слова. Я глубоко ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в организации исторической встречи в Вашингтоне.
Вы архитектор вечной дружбы и складывающегося стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу», - написал Алиев в соцсети Х.
Thank you, President Donald Trump, for your kind words on your TruthSocial account. I deeply appreciate your important role in advancing the peace process between Azerbaijan and Armenia and in hosting the historic Washington Summit. You are the architect of the eternal friendship… pic.twitter.com/X4AFvUmXMi— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 17, 2025