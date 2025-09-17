USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Израиль будут вооружать без счета и ограничений

11:35 408

Американские конгрессмены добиваются принятия законопроекта, который разрешит неограниченные и неконтролируемые поставки вооружений Израилю, сообщает портал Responsible Statecraft.

Речь идет о проекте бюджета Госдепартамента на следующий финансовый год, стартующий в США 1 октября. В документ включен пункт, позволяющий без ограничений поставлять американское вооружение в специальный арсенал, размещенный на территории Израиля.

Как рассказал порталу Responsible Statecraft бывший сотрудник Госдепа Джош Пол, специальный арсенал в Израиле превратился в «наименее прозрачный механизм поставок оружия» еврейскому государству. По данным издания, после нападения 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС прорвались из сектора Газа в Израиль, убили мирных жителей и взяли более 250 заложников, Израиль тайно приобрел крупные партии американского вооружения для нанесения авиаударов по анклаву.

Процедура передачи оружия Израилю через этот арсенал предельно упрощена: министр обороны США может одобрить запрос без прохождения обычных процедур, включая предварительное уведомление Конгресса и Белого дома. После этого, как отметил Джош Пол, израильские представители могут «просто приехать, взять все необходимое и уехать». Он также добавил, что механизм оплаты либо находится в процессе разработки, либо предполагается, что расчеты будут произведены позже.

11:39 600
11:35 409
11:27 855
11:25 618
11:21 1112
10:46 1578
10:07 2357
10:00 2388
08:52 1555
08:28 3932
