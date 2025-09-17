Россия может нанести удар по мировому интернету

Британские эксперты предупреждают о растущей угрозе для национальной безопасности, связанной с подводной инфраструктурой страны. Как сообщает Sky News, Россия располагает «довольно точной картой» расположения критически важных кабелей, соединяющих Великобританию с Европой.

Особую тревогу вызвало появление в британских водах российского научно-исследовательского судна «Янтарь», которое сопровождал военный корабль Великобритании. По словам министра обороны Джона Хили, это судно используется российской разведкой для сбора данных о подводной инфраструктуре.

Кроме того, эксперты фиксируют активность российских беспилотных подводных аппаратов вблизи этих кабелей. Аналитики считают, что Москва на протяжении последних лет тайно составляет детальные карты западных сетей, включая закрытые военные объекты.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), через подводные кабели проходит около 95% мирового интернет-трафика, а объем финансовых транзакций через них ежедневно достигает $10 трлн. Любое повреждение этой инфраструктуры может вызвать серьезные экономические и технологические сбои.