USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Россия может нанести удар по мировому интернету

11:49 424

Британские эксперты предупреждают о растущей угрозе для национальной безопасности, связанной с подводной инфраструктурой страны. Как сообщает Sky News, Россия располагает «довольно точной картой» расположения критически важных кабелей, соединяющих Великобританию с Европой.

Особую тревогу вызвало появление в британских водах российского научно-исследовательского судна «Янтарь», которое сопровождал военный корабль Великобритании. По словам министра обороны Джона Хили, это судно используется российской разведкой для сбора данных о подводной инфраструктуре.

Кроме того, эксперты фиксируют активность российских беспилотных подводных аппаратов вблизи этих кабелей. Аналитики считают, что Москва на протяжении последних лет тайно составляет детальные карты западных сетей, включая закрытые военные объекты.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), через подводные кабели проходит около 95% мирового интернет-трафика, а объем финансовых транзакций через них ежедневно достигает $10 трлн. Любое повреждение этой инфраструктуры может вызвать серьезные экономические и технологические сбои.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 602
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 411
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 856
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 618
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1115
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1579
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2359
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2389
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1556
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3932
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4269

ЭТО ВАЖНО

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 602
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 411
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 856
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 618
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1115
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1579
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2359
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2389
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1556
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3932
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться