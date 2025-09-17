USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Российская армия вошла в Купянск

В Купянске ухудшается ситуация, российские войска вошли в город не только с севера, но и с северо-запада, закрепившись в жилых кварталах, сообщает Deep State.

По данным источника, «серая зона» с северной стороны уже охватила центр города, где продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ повторили операцию «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл ВСУ в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

По данным украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Купянск, наряду с Покровском, Константиновкой, Лиманом, Северском и Боровой, входит в перечень городов, которые российские войска считают приоритетными для наступления накануне осенне-зимней кампании.

