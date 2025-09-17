USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Азербайджанские энергетики показали класс

11:52

В рамках празднования 10-летия ОАО «Азеришыг» продолжаются общереспубликанские соревнования профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей. На этот раз команды продемонстрировали свои знания и навыки в Агдамском региональном центре цифрового управления и учебно-тренировочном комплексе.

На церемонии открытия шестого регионального тура соревнований сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем директор Учебного и инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде выступил с речью, пожелав командам успехов. Он отметил, что цель этих соревнований — дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.

Также энергетики получили подробную информацию о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии электроэнергетической системы Азербайджана, реформах, проведённых под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет для обеспечения энергетической безопасности страны, а также о масштабных проектах, реализованных ОАО «Азеришыг» за последние 5 лет на освобождённых от оккупации территориях. После официальной части начался первый этап соревнований.

В интеллектуальной части восемь команд из Аранского управления энергоснабжения и продаж (РЭТСИ) — «Агджабединская электросеть», «Агдамская электросеть», «Агсуинская электросеть», «Бейлаганская электросеть», «Физулинская электросеть», «Имишлинская электросеть», «Кюрдамирская электросеть» и «Зардобская электросеть» — проверили свои теоретические знания, ответив на 55 вопросов за один час. Во втором этапе энергетики продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполнив три практических задания.

По итогам обоих этапов победителем регионального тура по Аранскому РЭТСИ стала команда «Агсуинская электросеть». Таким образом, эта команда примет участие в финальном туре общереспубликанского конкурса профессионального мастерства, который пройдёт в Гадруте. Отметим, что ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и соревнования во всех регионах страны. Такие мероприятия, направленные на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни, будут продолжены и в будущем.

