Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Эквадор объявил ХАМАС, «Хезболлу» и КСИР террористами

12:01 96

Власти Эквадора признали палестинское движение ХАМАС, ливанскую группировку «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористическими организациями. Об этом сообщает издание El Comercio.

Эквадорский президент Даниэль Нобоа подписал указ, в котором указано, что эти «группировки представляют угрозу населению страны, установленному порядку, суверенитету и целостности Эквадора».

Глава государства также поручил разведывательным структурам провести анализ влияния ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР на деятельность вооруженных формирований внутри страны.

Российская армия вошла в Купянск
Российская армия вошла в Купянск
11:39 614
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 415
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
Алиев – Трампу: «Вы архитектор вечной дружбы»
11:27 861
Польша нацелилась на ядерный статус
Польша нацелилась на ядерный статус
11:25 622
Алиев поздравил «Карабах»
Алиев поздравил «Карабах»
11:21 1121
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
Сколько Азербайджан инвестировал в Израиль?
10:46 1582
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
Грузия полностью расплатилась с Азербайджаном
10:07 2363
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
Пашинян отвечает Трампу: Такого ранее с Азербайджаном никто не достигал
10:00 2393
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
Место встречи переговорщиков Израиля и Сирии снова Баку
08:52 1556
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»?
Гол и ассист Камило Дурана в матче с «Бенфикой». Новая звезда «Карабаха»? ВИДЕО
08:28 3934
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров
06:41 4271

