Эквадор объявил ХАМАС, «Хезболлу» и КСИР террористами

Власти Эквадора признали палестинское движение ХАМАС, ливанскую группировку «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористическими организациями. Об этом сообщает издание El Comercio.
Эквадорский президент Даниэль Нобоа подписал указ, в котором указано, что эти «группировки представляют угрозу населению страны, установленному порядку, суверенитету и целостности Эквадора».
Глава государства также поручил разведывательным структурам провести анализ влияния ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР на деятельность вооруженных формирований внутри страны.