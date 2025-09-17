USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Колесницы Гидеона-2» ускорились: 50 авиаударов по Газе

12:21 545

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние двое суток в рамках операции «Колесницы Гидеона-2» нанесла удары по более чем 150 целям в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛ.

«Под руководством Южного командования войска 98-й и 162-й дивизий начали действовать в Газе в рамках операции «Колесницы Гидеона-2». Силы ликвидируют боевиков и уничтожают военные объекты, использовавшиеся террористическими организациями», – отметил представитель.

По информации израильской армии, минувшей ночью по целям в городе было нанесено около 50 авиаударов.

Согласно оценке военных, около 400 тыс. палестинцев перебрались из Газы в другие районы. До начала подготовки к операции в городе проживало около 1 млн человек.

Ранее израильские власти неоднократно призывали жителей Газы покинуть город и перебраться в гуманитарные зоны, где им будет обеспечена безопасность. В последние дни количество эвакуированных достигало десятков тысяч человек ежедневно.

Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 749
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 2909
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 829
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 1208
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 871
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 3195
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 1158
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6593
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 5931
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным; все еще актуально
16 сентября 2025, 21:14 4046
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 1503

