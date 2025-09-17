«Колесницы Гидеона-2» ускорились: 50 авиаударов по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние двое суток в рамках операции «Колесницы Гидеона-2» нанесла удары по более чем 150 целям в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛ.

«Под руководством Южного командования войска 98-й и 162-й дивизий начали действовать в Газе в рамках операции «Колесницы Гидеона-2». Силы ликвидируют боевиков и уничтожают военные объекты, использовавшиеся террористическими организациями», – отметил представитель.

По информации израильской армии, минувшей ночью по целям в городе было нанесено около 50 авиаударов.

Согласно оценке военных, около 400 тыс. палестинцев перебрались из Газы в другие районы. До начала подготовки к операции в городе проживало около 1 млн человек.

Ранее израильские власти неоднократно призывали жителей Газы покинуть город и перебраться в гуманитарные зоны, где им будет обеспечена безопасность. В последние дни количество эвакуированных достигало десятков тысяч человек ежедневно.