Льготы по подоходному налогу истекают: что сказали в Милли Меджлисе?

12:35

Льготы по подоходному налогу для физических лиц в Азербайджане истекают 1 января 2026 года, сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Азер Бадамов.

«Если срок льготы истекает и устанавливаются новые налоговые ставки, было бы хорошо применить более низкие ставки и постепенно повышать их», — заявил парламентарий.

На заседании по этому вопросу также выступил депутат Вугар Байрамов. По его словам, налогообложение доходов физических лиц должно применяться таким образом, чтобы не стимулировать возврат к теневой экономике: «Уже 7 лет применяются льготы к доходам физических лиц, работающих в ненефтегазовом и негосударственном секторах. Это была значительная поддержка, которая создала условия для развития частного сектора, в том числе для легализации занятости, что также отразилось на количестве трудовых договоров.

Предлагаю, чтобы в следующем периоде были разработаны такие механизмы подоходного налога с физических лиц, которые не стимулировали бы возврат к теневой экономике».

По мнению депутата, если срок льготы не будет продлен, разумнее будет установить более низкие налоговые ставки с их последующим поэтапным повышением: «Установление относительно низкой налоговой ставки может не создать серьезной нагрузки для частного сектора, что в конечном итоге приведет к формализации занятости в частном секторе и «отбеливанию» экономики».

ЭТО ВАЖНО

