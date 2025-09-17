Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги

Украинские удары по российским энергетическим объектам продолжают усугублять ситуацию на рынке нефти и бензина, что может ослабить долгосрочные возможности России финансировать войну. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 16 сентября Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода, что вызвало взрывы и пожар. Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, обладает мощностью 4,8 млн тонн и поставляет продукцию российским военным, отметили в ISW.

Агентство Reuters 16 сентября со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что госнефтекомпания «Транснефть» предупредила производителей о возможном сокращении добычи после серии ударов украинских беспилотников по ключевым экспортным портам и НПЗ. По информации двух собеседников агентства, «Транснефть» ограничила возможности российских компаний по хранению нефти в трубопроводной системе и предупредила о возможном снижении объемов принимаемой нефти при продолжении атак. Позже компания назвала эту информацию фейком, заявив, что такие новости наносят имиджевый ущерб и являются «попытками дестабилизировать ситуацию в рамках информационной войны, развязанной Западом против России».

По мнению источников Reuters, удары Украины могут привести к сокращению добычи нефти в России, обеспечивающей около 9% мирового производства. Страна испытывает дефицит мощностей для хранения нефти. Кроме того, в августе 2025 года инфраструктура России пострадала после ударов по нефтяному терминалу Усть-Луга в Ленинградской области.

Источники подтвердили повреждение украинскими силами ключевых мощностей нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез», принадлежащего «Сургутнефтегазу» – одному из крупнейших НПЗ страны. Удар 14 сентября вызвал пожар и остановил работу завода. По данным Reuters, поврежденный агрегат обеспечивает около 40% общей мощности предприятия (около 20 млн тонн в год). Пожар повредил печь и другое оборудование, ремонт которых может занять до месяца.

«Киришинефтеоргсинтез» планирует увеличить загрузку других агрегатов, чтобы компенсировать потери и сохранить переработку нефти примерно на уровне 75%.

Эксперты ISW продолжают считать, что кампания украинских ударов по ключевой российской энергетической инфраструктуре, включая НПЗ, оказывает накопительный эффект, усиливая дефицит бензина в России и на оккупированных территориях Украины и снижая возможности Москвы финансировать военные действия против Киева.