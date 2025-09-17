Известный американский бренд покидает Турцию

Известный американский производитель одежды The North Face перенес 80% своего производства из Турции во Вьетнам и Бангладеш. Главная причина — стремительный рост расходов: в Турции себестоимость продукции почти в два раза выше, чем в странах Азии.

Турецкий поставщик Gelisim Tekstil, который еще недавно был вторым по объему производителем The North Face в мире и крупнейшим в ЕС, лишился заказов на сумму около 25 млн евро. Из 4 млн изделий в год у компании останется только 400–500 тысяч.

Под угрозой более 1200 рабочих мест на фабриках в Чорлу, Адыямане и Стамбуле. Руководство предупреждает: если ситуация не изменится, уже в 2026 году штат могут сократить вдвое.

«Разрыв в ценах катастрофический. Товар, который у нас стоит 5–10 евро, в Кении можно произвести за 2,8 евро. Минимальная зарплата в Турции выросла на 302%, инфляция — на 290%, курс доллара — лишь на 132%. В долларовом эквиваленте расходы увеличились в 2,5 раза», — заявил председатель совета директоров Gelisim Tekstil Мустафа Акчай.