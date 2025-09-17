USD 1.7000
Юлия Навальная: Мужа отравили в колонии

12:55 750

Вдова российского политика Алексея Навального - Юлия Навальная - заявила, что ее муж был отравлен в колонии в феврале 2024 года.

«В феврале 2024 года нам удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран биологические материалы Алексея. Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен», — написала вдова погибшего в колонии политика в телеграме. Она при этом не приводит название двух лабораторий.

«Гражданин России убит. Убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», — продолжила Навальная.

Она потребовала, чтобы результаты исследований того, чем именно был отравлен Алексей Навальный, были раскрыты».

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Навального 16 февраля 2024 года. Соратники политика и ранее заявляли, что он был убит. По версии российских властей, смерть наступила естественным путем.

«Действительно, биологические образцы были потом вывезены», — написал в телеграме соратник Навального Иван Жданов.

Федеральная служба исполнения наказаний России не комментировала заявление Юлии Навальной. 

13:21 764
11:39 2918
13:10 838
13:08 1219
13:00 877
12:41 3205
12:41 1164
16 сентября 2025, 22:40 6597
07:01 5934
16 сентября 2025, 21:14 4046
11:35 1507

