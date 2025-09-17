Юлия Навальная: Мужа отравили в колонии

Вдова российского политика Алексея Навального - Юлия Навальная - заявила, что ее муж был отравлен в колонии в феврале 2024 года.

«В феврале 2024 года нам удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран биологические материалы Алексея. Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен», — написала вдова погибшего в колонии политика в телеграме. Она при этом не приводит название двух лабораторий.