Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
В Турции задерживают военных

Генеральная прокуратура Анкары начала операцию против членов террористической организации FETÖ, которая, по утверждениям ведомства, пыталась внедриться в Военно-морские силы страны.

Как сообщает CNN Türk, в рамках расследования задержаны 10 человек - 1 действующий и 9 ранее уволенных офицеров и унтер-офицеров. Следствие установило, что они поддерживали связь с представителями организации через таксофонные линии. Также против них есть показания свидетелей. Операции проводились в 3 провинциях с центром в Анкаре.

Вчера сообщалось о задержании 15 сотрудников МИД Турции по подозрению в связях с FETÖ. Отмечалось, что 8 из них являются работниками Министерства иностранных дел, 8 раньше работали в МИД и еще один работает в другом учреждении.

Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Фетхуллах Гюлен скончался в больнице США.

