Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане

13:10 844

Дифференцированная система тарифов уже применяется на электроэнергию и газ, поэтому можно ожидать аналогичный подход и в сфере водоснабжения, сказал экономист Ильхам Шабан в беседе с haqqin.az.

По его словам, цель этой системы — «создать справедливый механизм оплаты в соответствии с социальным статусом населения».

«Введение дифференцированного тарифа на воду — своевременный и правильный шаг со стороны правительства. Он поможет потребителям использовать воду более экономно и рационально. Мы уже убедились в эффективности такого подхода на примере газа и электричества. Мы не изобрели ничего нового: развитые страны мира применяют эту практику более 50 лет, и мы лишь переняли их опыт», — сказал Шабан.

Экономист подчеркнул, что уровень потребления сравнивался с показателями в странах Центральной Азии, России и Иране, и именно благодаря дифференцированным тарифам в среднем по Азербайджану удалось добиться более рационального использования ресурсов.

«Новая система поможет стране справиться с нехваткой воды. Руководство «Азерсу» недавно отмечало, что, несмотря на увеличение осадков, угроза дефицита питьевой воды в стране сохраняется. Конечно, новый тариф приведет к росту цен, но это логично: чем больше объем потребления, тем выше стоимость. А вот насколько именно может вырасти цена? Думаю, кроме Тарифного совета, в Азербайджане этого никто прогнозировать не может», — добавил экономист.

Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 777
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 2924
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 845
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 1226
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 883
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 3209
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 1167
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6597
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 5936
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным; все еще актуально
16 сентября 2025, 21:14 4047
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 1508

