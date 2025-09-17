Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане

Дифференцированная система тарифов уже применяется на электроэнергию и газ, поэтому можно ожидать аналогичный подход и в сфере водоснабжения, сказал экономист Ильхам Шабан в беседе с haqqin.az.

«Введение дифференцированного тарифа на воду — своевременный и правильный шаг со стороны правительства. Он поможет потребителям использовать воду более экономно и рационально. Мы уже убедились в эффективности такого подхода на примере газа и электричества. Мы не изобрели ничего нового: развитые страны мира применяют эту практику более 50 лет, и мы лишь переняли их опыт», — сказал Шабан.

Экономист подчеркнул, что уровень потребления сравнивался с показателями в странах Центральной Азии, России и Иране, и именно благодаря дифференцированным тарифам в среднем по Азербайджану удалось добиться более рационального использования ресурсов.

«Новая система поможет стране справиться с нехваткой воды. Руководство «Азерсу» недавно отмечало, что, несмотря на увеличение осадков, угроза дефицита питьевой воды в стране сохраняется. Конечно, новый тариф приведет к росту цен, но это логично: чем больше объем потребления, тем выше стоимость. А вот насколько именно может вырасти цена? Думаю, кроме Тарифного совета, в Азербайджане этого никто прогнозировать не может», — добавил экономист.