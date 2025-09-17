USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Швейцарцы устроили обыск из-за российского золота

13:16 411

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и полиция кантона Цуг провели обыск в офисах трейдера Open Mineral в рамках расследования возможного обхода санкций при торговле российским золотом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

SECO подтвердил факт обыска, не уточнив его место проведения и не раскрыв, против кого ведется административное разбирательство. В компании Open Mineral сообщили агентству, что швейцарские власти посетили их офис «в связи с расследованием сделок, совершенных в 2022 году».

Open Mineral – компания, специализирующаяся на торговле металлами и технологиях, основанная в 2017 году при поддержке инвестиционного фонда Mubadala из Абу-Даби. Ранее Bloomberg сообщал, что в 2022 году она приобрела российское золото на десятки миллионов долларов через свою «дочку» в ОАЭ.

Швейцария запретила импорт российского золота после начала российско-украинской войны, аналогичные меры приняли США, Великобритания, Канада и страны ЕС. В 2023 году Open Mineral заявила Financial Times, что торговля велась на законных основаниях – через аффилированные структуры в Эмиратах.

