Россия заявила об оккупации Украины

Миротворцы в Украине, «по сути, станут оккупационными войсками», заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие контингенты «будут законными целями для ВС РФ».

«Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину», — сказал Лавров.

Он также заявил, что европейцам «нечего делать за столом переговоров по Украине из-за их позиции».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «если там (в Украине) будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».