Россия заявила об оккупации Украины

13:21 781

Миротворцы в Украине, «по сути, станут оккупационными войсками», заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие контингенты «будут законными целями для ВС РФ».

«Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину», — сказал Лавров.

Он также заявил, что европейцам «нечего делать за столом переговоров по Украине из-за их позиции».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «если там (в Украине) будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».

Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 782
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 2928
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 850
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 1231
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 887
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 3210
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 1169
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6597
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 5936
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным; все еще актуально
16 сентября 2025, 21:14 4047
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
Израиль будут вооружать без счета и ограничений
11:35 1510

ЭТО ВАЖНО

