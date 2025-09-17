Европа плавится: счет жертв жары идет на тысячи

Рекордная жара этим летом в Европе унесла жизни около 16,5 тыс. человек. Результаты нового исследования представило агентство Bloomberg.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные по 854 городам и установили, что с июня по август температура в них повысилась в среднем на 3,6 градуса по Цельсию из-за последствий изменения климата. В ряде стран Европы, включая Италию, Германию, Францию, Испанию и Португалию, температура поднималась до 46 °C.

По данным ученых, более 80% погибших от жары составили пожилые люди старше 65 лет.

В исследовании подчеркивается, что без снижения уровня выбросов парниковых газов смертность от жары будет продолжать расти, а официальная статистика, как правило, занижает реальные потери. Наибольший ущерб от экстремальной жары понесли Италия, Испания и Португалия, однако высокие температуры фиксировались и в северной Европе, включая Швецию.

По предыдущим оценкам, летом 2022 года жара унесла в Европе жизни более 60 тысяч человек, а в 2023 году – свыше 47 тысяч.

Ученые отмечают, что погодные аномалии также оказали негативное влияние на экономику и туризм: временно закрывались достопримечательности, в том числе Эйфелева башня и Афинский Акрополь.

Ранее сообщалось, что разрушительная жара, засухи и наводнения этим летом обошлись Европе как минимум в 43 млрд евро. Наибольший экономический ущерб понесли Кипр, Греция, Мальта и Болгария – в этих странах краткосрочные потери превысили 1% добавленной стоимости. Следом идут Испания, Италия и Португалия.