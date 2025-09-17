На земле, на море и в воздухе: масштабные военные учения в Польше

В Польше в среду, 17 сентября, на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувалкского коридора, начинаются крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием «Железные ворота». Об этом сообщает TVP Info.

За учениями будут наблюдать, в частности, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Вислав Кукула. На полигоне запланировано отработать взаимодействие различных видов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных сил. Среди представленного оборудования будут, в частности, танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, бронетранспортеры Rosomak, комплекты Piorun и Spike. Поддержку с воздуха будут оказывать истребители F-35 и F-16, а также штурмовые вертолеты AH-64 Apache.

Маневры в Оржише являются частью широкомасштабных учений «Железный защитник» – крупнейших военных маневров такого типа в Польше в 2025 году. Маневры включают действия на суше, море и в воздухе с участием сухопутных войск, авиации, военно-морского флота, специальных сил и территориальных войск. В учениях принимают участие 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Накануне завершились учения России и Беларуси «Запад-2025», они проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября.