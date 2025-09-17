USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

На земле, на море и в воздухе: масштабные военные учения в Польше

13:48 395

В Польше в среду, 17 сентября, на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувалкского коридора, начинаются крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием «Железные ворота». Об этом сообщает TVP Info.

За учениями будут наблюдать, в частности, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Вислав Кукула. На полигоне запланировано отработать взаимодействие различных видов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных сил. Среди представленного оборудования будут, в частности, танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, бронетранспортеры Rosomak, комплекты Piorun и Spike. Поддержку с воздуха будут оказывать истребители F-35 и F-16, а также штурмовые вертолеты AH-64 Apache.

Маневры в Оржише являются частью широкомасштабных учений «Железный защитник» – крупнейших военных маневров такого типа в Польше в 2025 году. Маневры включают действия на суше, море и в воздухе с участием сухопутных войск, авиации, военно-морского флота, специальных сил и территориальных войск. В учениях принимают участие 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Накануне завершились учения России и Беларуси «Запад-2025», они проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1021
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1451
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 370
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3411
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город
11:39 4493
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2483
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3644
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2092
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
12:41 4448
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2271
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается
16 сентября 2025, 22:40 6827

