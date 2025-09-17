USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Россия отказалась от конвенции по предупреждению пыток

13:51 556

Госдума России на пленарном заседании приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также двух протоколов к ней. Законопроект о выходе из этих соглашений был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября 2025 года.

Согласно документу, Россия денонсирует Европейскую конвенцию от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года, которые были подписаны от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток блокируется Советом Европы, который с декабря 2023 года не позволяет избрать нового члена комитета от РФ. По его словам, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорируются, несмотря на принцип сотрудничества, закрепленный в конвенции.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сложившиеся «дискриминационные обстоятельства» нарушают права России в комитете и подрывают работу механизма взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток. В этой связи и было предложено денонсировать конвенцию и протоколы к ней.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1023
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1454
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 371
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3414
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 4494
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2486
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3645
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2094
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 4449
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2271
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6827

