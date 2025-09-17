Россия отказалась от конвенции по предупреждению пыток

Госдума России на пленарном заседании приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также двух протоколов к ней. Законопроект о выходе из этих соглашений был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября 2025 года.

Согласно документу, Россия денонсирует Европейскую конвенцию от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года, которые были подписаны от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток блокируется Советом Европы, который с декабря 2023 года не позволяет избрать нового члена комитета от РФ. По его словам, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорируются, несмотря на принцип сотрудничества, закрепленный в конвенции.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сложившиеся «дискриминационные обстоятельства» нарушают права России в комитете и подрывают работу механизма взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток. В этой связи и было предложено денонсировать конвенцию и протоколы к ней.