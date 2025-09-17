USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение

13:56 371

ТуранБанк, один из ведущих банков в сфере финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане, продолжает сотрудничество с международными финансовыми институтами и подписал кредитное соглашение для расширения финансирования ММСП с престижным Банком торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на сумму 5 млн евро сроком на пять лет.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в стране, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Для информации следует отметить, что это уже пятое соглашение, подписанное между ТуранБанк и Банком торговли и развития ОЭС. В предыдущие годы ТуранБанк уже привлекал финансовые ресурсы от вышеупомянутого финансового института для финансирования малого и среднего бизнеса и торговли.

Банк торговли и развития ОЭС, членом которого также является Азербайджан, поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию как в государственном, так и в частном секторах, удовлетворяя финансовые потребности различных секторов в странах региона. 

В целом ТуранБанк  успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования ММСП. Банк сотрудничает с такими авторитетными финансовыми институтами, как Азиатский банк развития (АБР), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Фонд Blue Orchard и др., тем самым внося весомый вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора.

Работая с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. Подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить, посетив его официальный сайт или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1026
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1456
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 372
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3416
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 4495
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2487
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3648
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2096
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 4450
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2272
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6828

ЭТО ВАЖНО

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1026
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1456
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 372
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3416
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 4495
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2487
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3648
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2096
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 4450
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2272
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться